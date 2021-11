Europa League im Liveticker: Eintracht Frankfurt spielt bei Olympiakos Piräus

Im sonnigen Griechenland erwartet Eintracht Frankfurt alles andere als ein lauer Spätsommerkick. "Wir haben uns auf eine heiße Atmosphäre und ein hitziges Spiel eingestellt", sagte Mittelfeldspieler Erik Durm vor dem Europa-League-Auftritt bei Olympiakos Piräus am Donnerstag (18.45 Uhr, TV Now).

Die Hessen können schon am vierten Gruppenspieltag mit einem Sieg den Einzug in die Zwischenrunde perfekt machen und damit ein erstes Saisonziel erreichen. "Wir sehen uns gut vorbereitet und in der Lage, zu gewinnen", versicherte Eintracht-Trainer Oliver Glasner. Mit sieben Punkten liegt die Eintracht vor Piräus (6), Fenerbahce Istanbul (2) und Royal Antwerpen (1). Für das Erreichen der Playoffs gegen einen Gruppendritten aus der Champions League reicht am Ende Platz zwei. Um direkt ins Achtelfinale einzuziehen, müssen die Frankfurter Gruppensieger werden.