Europa League kompakt: AC Mailand bezwingt Celtic Glasgow, Tottenham gegen den LASK ohne Probleme

Celtic Glasgow - AC Mailand 1:3 (0:2)

Die AC Mailand präsentiert sich weiterhin in absoluter Topform: Im achten Pflichtspiel der neuen Saison fuhr die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli den achten Sieg ein. Den nächsten Mailänder Erfolg beim schottischen Tabellenführer Celtic Glasgow brachte Mittelfeldspieler Rade Krunic per Kopfballtor (14. Minute) nach einer Flanke von Sam Castillejo auf den Weg. Der von Real Madrid ausgeliehene Brahim Diaz baute die Führung in der 42. Minute aus, nachdem er von Theo Hernandez freigespielt worden war und einen Alleingang erfolgreich abschloss. AC-Superstar Zlatan Ibrahimovic stand in der Startelf, wurde nach 66 Minuten ausgewechselt. Mohamed Elyounoussi konnte für die Schotten in der 76. Minute noch verkürzen. Anschließend entwickelte sich noch mal eine umkämpfte Schlussphase, doch der eingewechselte Jens Petter Hauge machte mit seinem Treffer zum 3:1 in der Nachspielzeit dann alles klar.