Europa League kompakt: FC Arsenal rumpelt sich ins Viertelfinale - AS Rom souverän weiter

Schachtar Donezk - AS Rom 1:2 (0:0)

Die Hoffnung auf das Weiterkommen war bei Schachtar Donezk nach dem 0:3 im Hinspiel ohnehin nicht groß und wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit endgültig vernichtet. Die AS Rom zog ohne die Top-Torschützen Edin Dzeko und Stephan El Shaarawy in der Startelf durch ein 2:1 (0:0) letztlich ungefährdet ins Viertelfinale ein. Für die Vorentscheidung sorgte bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit Borja Mayoral (48.), der in feinster Abstauber-Manier einen Kopfballaufsetzer im gegnerischen Tor unterbringen konnte.

FC Arsenal - Olympiakos Piräus 0:1 (0:0)

Der FC Arsenal steht im Viertelfinale der Europa League, musste zwischenzeitlich allerdings zittern. Die "Gunners" haben sich trotz einer 0:1 (0:0)-Niederlage im eigenen Stadion für die Runde der letzten Acht qualifiziert. Von Beginn an hatte man den Eindruck, dass der Premier-League-Klub den 3:1-Vorsprung aus dem Hinspiel ein wenig über die Zeit zu retten versuchte - ohne zu viel Aufwand aufzubringen. Bereits nach 20 Minuten lag die Führung für die Gäste in der Luft, als Youssef El-Arabi alleine aufs Tor zulaufend nur knapp an Bernd Lenos rechtes Bein scheiterte.

Molde FK - FC Grenada 2:1 (1:0)

Der norwegische Klub Molde FK hat sein Heimspiel - das eigentlich keines war, weil die Partie in Budapest ausgetragen wurde - gegen den FC Granada zwar mit 2:1 (1:0) gewonnen, den Einzug ins Viertelfinale nach dem 0:2 im Hinspiel aber dennoch verpasst. Der erste Torschrei der frühen Europa-League-Rückspiele am Donnerstagabend kam aus der ungarischen Hauptstadt - und zwar verhältnismäßig spät. Erst in der 29. Minute fiel das Debüt-Tor dieser Konferenz, für das ein Grenada-Spieler verantwortlich zeichnete. Jesus Vallejo sprang der Ball im Fünfmeterraum so unglücklich ans Standbein, dass ihm ein Eigentor unterlief.

Zumindest war jetzt Spannung in dem Duell, denn den Skandinaviern fehlte nur noch ein Tor zur Verlängerung. Dieses eine "goldene" Tor erzielte jedoch nicht Molde, sondern Grenada zum 1:1. Wie bereits im Hinspiel zeichnete der erfahrene Roberto Soldado (72.) per Kopf erfolgreich. Am Aus im Achtelfinale konnte auch der verwandelte Last-Minute-Elfmeter der Norweger durch Eirik Hestad (90.) nichts mehr ändern.