Europa League kompakt: Pepé rettet Arsenal mit zwei Freistoß-Toren - Celtic schlägt Lazio

Der FC Arsenal dominiert weiter die Gruppe von Eintracht Frankfurt in der Europa League. Während die SGE am Donnerstag einen 2:1-Heimsieg gegen Standard Lüttich einfuhr, waren auch die Gunners siegreich. Im heimischen Emirates-Stadion schlug die Elf von Trainer Unai Emery Vitoria Guimaraes mit 3:2. Die Gunners, bei denen Mesut Özil erneut nicht im Kader stand, hatten mit den Portugiesen aber ihre Probleme: Gleich zwei Mal ging Guimaraes in Führung. Letzten Endes rettete aber 80-Millionen-Einkauf Nicolas Pepé mit zwei Freistoßtreffern in der Schlussphase (80., 92.) den Sieg. und die Tabellenführung in Gruppe F.