Europa League kompakt: Arsenal und Manchester United souverän - Rom zittert sich weiter

Slavia Prag - FC Arsenal 0:4 (Hinspiel: 1:1)

Der FC Arsenal steht dank eines starken Auftritts im Rückspiel gegen Slavia Prag im Halbfinale der Europa League. Die Londoner setzten sich am Donnerstagabend in Tschechien souverän mit 4:0 (3:0) durch und sicherten sich nach einem mühevollen 1:1 im Hinspiel das Ticket für die letzten vier. Slavia Prag verpasste es indes, als erstes tschechisches Team überhaupt ins Halbfinale der Europa League einzuziehen.

Dabei taten die Gastgeber aus der tschechischen Hauptstadt zunächst viel dafür, sich einen Eintrag in die Geschichtsbücher zu sichern. So erarbeitete man sich von Beginn an ein optisches Übergewicht. Und doch: Das erste Highlight setzten die Gäste aus London. Nach langer VAR-Überprüfung wurde ein Tor von Smith Rowe wegen vorheriger Abseitsstellung jedoch zurückgenommen. Nur zwei Minuten später klingelte es erneut im Tor der Tschechen - und diesmal zählte der Treffer. Nicolas Pepé vollstreckte nach starker Einzelaktion von Rowe zum 1:0 (18.). Prag zeigte sich in der Folge von der Rolle. Alexandre Lacazette legte vom Punkt zum schnellen 2:0 nach, nachdem Alexander Bah Bukayo Saka zu Fall gebracht hatte (21.). Nur weitere drei Minuten später dann die Vorentscheidung für Arsenal: Saka legte nach einem schnellen Tempogegenstand mit einem platzierten Abschluss das 3:0 nach (24.). Nach den Gala-Minuten in Durchgang eins ließen es die "Gunners" ruhiger angehen. Der Sieg war jedoch zu keiner Zeit in Gefahr. Lacazette setzte in der Schlussphase nach Vorarbeit von Pepé den Schlusspunkt (77.).