Europa League kompakt: FC Arsenal mit souveränem Sieg gegen SSC Neapel - späte Tore für Chelsea und Valencia

Während der letzte deutsche Europa-League-Vertreter Eintracht Frankfurt eine 2:4-Niederlage in Lissabon hinnehmen musste, konnte mit Mesut Özil ein deutscher Fußballspieler einen Sieg bejubeln. Der Ex-Nationalspieler ist mit dem FC Arsenal auf dem besten Weg ins Halbfinale der Fußball-Europa-League. Das Team von Trainer Unai Emery gewann am Donnerstag das Viertelfinal-Hinspiel im eigenen Stadion gegen den SSC Neapel mit 2:0 (2:0). Die Treffer erzielten Aaron Ramsey (14. Minute) und Kalidou Koulibaly per Eigentor (25.). Özil spielte beim Sieg seiner Mannschaft bis zur 67. Minute und wurde dann für den Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan ausgewechselt.