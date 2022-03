Europa League kompakt: Aubameyang schießt Topfavorit Barca weiter, Nübel mit Monaco raus

AS Monaco - SC Braga 1:1 (0:1) - Hinspiel: 0:2

Die AS Monaco um die deutschen Profis Alexander Nübel, Kevin Volland und Ismail Jakobs ist bereits im Achtelfinale der Europa League gescheitert. Die Monegassen konnten die 0:2-Hinspielniederlage im Heimspiel gegen den SC Braga nicht mehr wettmachen. Im Rückspiel gegen die Portugiesen kam Monaco nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Der Gegentreffer von Abel Ruiz (19.) brachte die ehemalige Mannschaft von Niko Kovac früh ins Hintertreffen, der Ausgleichstreffer von Axel Disasi (90.) kam viel zu spät. Monaco, das in der französischen Liga Platz acht belegt und im Coupe de France im Halbfinale ausgeschieden ist, droht nicht nur eine weitere titellose Saison - auch die Qualifikation für das europäische Geschäft in der kommenden Spielzeit ist derzeit in Gefahr.