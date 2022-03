Europa League kompakt: FC Barcelona kommt gegen Galatasaray nicht über Unentschieden hinaus

Der FC Barcelona ist im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Galatasaray Istanbul nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Der Klub aus der spanischen La Liga enttäuschte am Donnerstagabend im heimischen Stadion Camp Nou gegen den Gast aus der Türkei. Das in der Champions League in der Vorrunde gescheiterte Barca-Team kam kaum zu Chancen gegen die defensivstarke Galatasaray-Elf.

Rekordgewinner FC Sevilla hat sein Hinspiel gegen West Ham United indes mit 1:0 (0:0) gewonnen. Für den Liga-Rivalen von Barca erzielte am Donnerstag im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Munir El Haddadi in der 60. Spielminute das Tor. Die Hammers spielten nahezu ebenbürtig, verpassten es aber, die Torchancen zu nutzen. Das Rückspiel ist in der kommenden Woche in London.