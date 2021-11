Europa League kompakt: Deutsches Duo lässt Fenerbahce hoffen

Nach den Ausschreitungen vom Antwerpen-Spiel gegen Frankfurt musste die Partie ohne Zuschauer stattfinden. Fener fand besser in diese Geisterkulisse und schlug nach neun Minuten erstmals durch Mert Hakan Yandas zu, der per Schlenzer traf. Dann begann die Show von Meyer und Berisha: Erst steckte Berisha zu Meyer auf, der trocken erhöhte (16.). Dann traf Berisha noch vor der Pause zum Endstand. Nach Flanke von Yandas schoss er akrobatisch per Seitfallzieher ein (29.).

Olympique Marseille – Lazio Rom 2:2 (1:1)

Weiter alles offen in Gruppe E: Im direkten Verfolgerduell hinter Tabellenführer Galatasaray Istanbul trennten sich Olmypique Marseille und Lazio Rom in einer intensiven Partie mit 2:2. Per Elfmeter waren die Gastgeber im ersten Durchgang im Stade Velodrome durch Arkadiusz Milik in Führung gegangen (33.). Nach einer Ecke glich Felipe Anderson vor der Pause aus, der VAR korrigierte eine vorherige Abseitsentscheidung (45.+5). Im zweiten Durchgang machte dann Lazios Tor-Garant Ciro Immobile das erste Tor: Der ehemalige BVB-Stürmer schaltete nach einem Lapsus der Marseille-Defensive am schnellsten und verwandelte eiskalt (49.). Doch Marseille konnte das heimische Publikum doch noch ein wenig beglücken: Routinier Dimitri Payet stocherte den Ball aus spitzem Winkel ins Tor. Die Südfranzosen (4 Punkte) haben nun nur einen Zähler Rückstand auf Lazio und können in den letzten beiden Spielen sogar noch an Tabellenführer Galatasaray (8 Punkte) vorbeiziehen.