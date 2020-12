Europa League kompakt: Götze und PSV Eindhoven vorzeitig weiter – Fans beflügeln Arsenal gegen Rapid Wien

FC Granada – PSV Eindhoven 0:1 (0:1)

Mario Götze und die PSV Eindhoven standen am Donnerstagabend in der Europa League vor einer wichtigen Aufgabe beim Tabellenführer in Gruppe E aus Granada. Die Niederländer hatten das Weiterkommen in der Europa League noch nicht sicher und mussten sogar fürchten, vor dem letzten Spieltag auf Platz zwei von PAOK Saloniki überholt zu werden. Eindhoven gab sich aber keine Blöße, siegte in Granada mit 1:0 (1:0) und feierte dank eines Ausrutschers von PAOK den Einzug in die Runde der letzten 32.

Die PSV kam besser in die Partie. Donyell Malen (21.) und Nationalspieler Philipp Max per Freistoß (31.) verpassten zunächst noch. Nach einer Hereingabe von Max traf Malen dann in der 39. Minute zum 1:0. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte war der niederländische Traditionsklub die aktivere Mannschaft. Unter anderem erspielte Götze mit einem schönen Dribbling eine Chance für Denzel Dumfries, der aber am Keeper der Gastgeber scheiterte (54.). Granada kam in der Schlussphase dann noch einmal in die Partie und erarbeitete sich einige gute Chancen. Die PSV konnte nicht mehr jeden Vorstoß verhindern. Am Ende reichte es aber, um die drei Punkte mitzunehmen. Weil Schlusslicht Omonia Nikosia im Parallelspiel überraschend gegen PAOK gewann, konnten Götze und Co. den vorzeitigen Einzug in die nächste Runde feiern. Für den Gruppensieg muss Eindhoven (9 Punkte) am letzten Spieltag auf einen Ausrutscher von Granada (10 Punkte) hoffen.