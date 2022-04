Europa League kompakt: Eintracht Frankfurt schockt West Ham - Angelino erlöst RB Leipzig

West Ham United - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

Die nächste magische Nacht von Eintracht Frankfurt in der Europa League. Das Team von Trainer Oliver Glasner gewann am Donnerstagabend das Halbfinalhinspiel bei West Ham United mit 2:1 und hat damit für das Rückspiel am 5. Mai in Frankfurt beste Chancen in das Endspiel einzuziehen. Die Treffer für die Frankfurter erzielten Ansgar Knauff (1.) und Daichi Kamada (54.), für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Michail Antonio (21.) Anzeige

"Wir wollen unser Eintracht-Frankfurt-Europa-League-Gesicht zeigen. Das ist unsere Herangehensweise“, sagte Glasner noch vor dem Spiel bei RTL. Das gelang. Die Eintracht legte einen Blitzstart hin. Nach nur 49 Sekunden erzielte U21-Nationalspieler Knauff den Führungstreffer für die SGE. Es war der früheste in der Europa-League-Geschichte der Frankfurter. Und der gelang so: Frankfurt bekam von den Londonern im Aufbauspiel zu viel Platz. West Ham hatte keinen Zugriff auf den Ball, den die SGE-Profis locker zirkulieren konnten. Eine Flanke von Rafael Borré netzte Knauff per Kopf ein. Glück hatte die Eintracht nach einer knappen Viertelstunde als Jarrod Bowen nur den Pfosten traf (14.). Kurze Zeit später lag der Ball dann doch im Tor von Kevin Trapp. Michail Antonio (21.) nach einer Standardsituation zum 1:1 aus.

So ging es in die Pause. Aus der die Eintracht wieder besser als die Londoner herauskamen. Nach einem schönen Angriff der Frankfurter scheiterte Djibril Sow noch mit seinem Schuss an West-Ham-Keeper Alphonse Areola, den Abpraller drückte dann Kamada über die Linie (54.). Glück hatte die Eintracht, das ein Schuss von Said Benrahma nur an den Pfosten klatschte (68.). Alu-Pech hatte aber auch die Eintracht. Kamada scheiterte wenig später mit seinem Versuch ebenfalls am Pfosten (79.). West Ham drückte anschließend, ein Fallrückzieher von Bowen klatschte von der Unterkante der Latte zurück ins Feld (90.+2).

RB Leipzig - Glasgow Rangers 1:0 (0:0)