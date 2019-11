Europa League kompakt: Frankfurt-Konkurrent Lüttich patzt - Sevilla setzt Siegeszug fort

Frankfurts Konkurrent ums Weiterkommen in der Europa League, Standard Lüttich, kam beim portugiesischen Klub und Tabellenletzten Vitoria Guimaraes nicht über ein 1:1 hinaus. Lestienne (40.) brachte Lüttich in Führung, Pereira (45.+2) glich aus. Durch den Sieg der Mannschaft von Trainer Adi Hütter beim FC Arsenal überholte die Eintracht die Belgier in der Tabelle und hat vor dem letzten Spieltag in der Gruppe F mit neun Punkten zwei Zähler Vorsprung - der direkte Vergleich zwischen beiden Teams ist ausgeglichen. Frankfurts Gegner in zwei Wochen ist Guimaraes, das erst zwei Punkte holte.