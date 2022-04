Europa League kompakt: BVB-Schreck Glasgow trifft auf Leipzig - West Ham fordert Frankfurt im Halbfinale

Glasgow Rangers - Sporting Braga 3:1 (2:1, 2:0) nach Verlängerung; Hinspiel 0:1

Die Rangers erwischten einen perfekten Start in die Partie. James Tavernier traf bereits in der zweiten Minute zur 1:0-Führung, wodurch der Rückstand aus dem Hinspiel bereits egalisiert war. Nur drei Minuten später war der Ball erneut im Netz der Gäste, doch vor dem Treffer von Kemar Roofe war eine Hand im Spiel. Das Tor wurde folgerichtig aberkannt. Kurz vor der Pause kam es doppelt bitter für Braga: Vitor Tormena sah die Rote Karte (42.) nach einem Foul an Roofe und Tavernier nutzte den anschließenden Strafstoß zur 2:0-Führung (44.), die angesichts der bevorstehenden Überzahl bereits wie der sichere Halbfinal-Einzug erschien.

Doch den Portugiesen gelang kurz vor Schluss mit ihrer ersten echten Torchance im Spiel der 1:2-Anschlusstreffer. David Carmo traf nach einer Ecke (83.) und erzwang tatsächlich die Verlängerung. In dieser sorgte Roofe dann jedoch mit dem Treffer zum 3:1 (101.) für den verdienten Einzug in die Vorschlussrunde, in der das Rückspiel gegen Leipzig in Glasgow stattfinden wird.