Europa League kompakt: Götze mit Eindhoven ausgeschieden, Volland trifft für Monaco

Real Sociedad San Sebastian - PSV Eindhoven 3:0 (1:0)

Der WM-Finalheld von 2014, Mario Götze, hat sich mit seinem Klub Eindhoven aus der Europa League verabschiedet. Die PSV verlor das letzte Gruppenspiel bei Real Sociedad San Sebastian mit 0:3. Mikel Oyarzabal mit seinen beiden Treffern (43./62.) und Alexander Sörloth (90.+3) sorgten für das Götze-Aus. PSV-Verteidiger Ibrahim Sangaré wurde mit Gelb-Rot (74.) vom Platz gestellt. Durch den Sieg überholten die Spanier Eindhoven noch in der Tabelle und ziehen als Gruppenzweiter in die Play-offs der Europa League ein. Für Eindhoven geht es in der Conference League weiter. Anzeige

Olympique Lyon - Glasgow Rangers 1:1 (0:1)

Die Partie in der Gruppe A war sportlich unbedeutend. Olympique Lyon stand bereits vor den 90 Minuten als Gruppensieger fest, die Rangers als Zweiter. Lyon-Trainer Peter Bosz verzichtete in der Startelf auf Weltmeister Jerome Boateng. Der Verteidiger musste von der Bank aus ansehen, wie Glasgow kurz vor der Halbzeit durch Scott Wright in Führung (41.) ging. Kurz nach dem Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit unterlief Glasgow ein Eigentor: Calvin Bassey traf ins eigene Netz (48.). Danach plätscherte die bedeutungslose Partie bis zum Schlusspfiff dahin.

SSC Neapel - Leicester City 3:2 (2:2)

Wildes Spiel in Neapel: Der Serie-A-Klub durch Adam Ounas schon in den ersten Minuten der Partie (4.) in Führung, Eljif Elmas erhöhte nach einem schönen Spielzug auf 2:0 (24.). Doch Premier-League-Verein verkraftete den Doppel-Rückschlag gut und kam durch Jonathan Evans nach einem Freistoß zum Anschlusstreffer (27.). Und nur sechs Minuten später knipste Kiernan Deewsbury-Hall zum Ausgelich (33.). Seine Volleyabnahme am der Strafraumkante war nicht abzuwehren. In der zweiten Halbzeit sorgte erneu Elmas für die Führung der Italiener (53.). Durch den Sieg am letzten Spieltag schob sich der SSC noch an Leicester in der Tabelle vorbei, das jetzt mit der Conference League Vorlieb nehmen muss.

Sturm Graz - AS Monaco 1:1 (1:1)

Die AS Monaco mit Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac stand bereits vor dem Spiel als Gruppensieger fest, für Sturm Graz war das Ausscheiden aus dem Wettbewerb schon vor dem Anpfiff nicht mehr zu verhindern. Jakob Jantscher brachte die Schweizer früh per Strafstoß in Führung (6.). Nationalspieler Kevin Volland sorgte für den Ausgleich (30.). Nach einem Gestochere im Strafraum war der Stürmer zur Stelle. BIs zum Schlusspfiff passierte nicht mehr viel, es blieb beim gerechten Remis.