Europa League kompakt: Hoffenheim blamiert sich gegen Molde - Aubameyang rettet Arsenal

In der zweiten Halbzeit drückte Hoffenheim mit dem eingewechselten Andrej Kramaric, der sichtlich Belebung ins Spiel brachte, weiter auf den Ausgleich, der Hoffenheim aufgrund der Auswärtstorregel weiter gebracht hätte. Doch klare Torchancen bleiben lange Zeit aus. Ein Pfostenschuss von Kramaric (72.) und ein Kopfball von Dabbur in die Arme von Linde (82.) waren die größten Chancen gegen tief stehende Norweger, die insgesamt nur drei Schüsse abgaben, aber trotzdem zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die nächste Runde erreichten. Andersen machte mit einem Konter-Treffer kurz vor Schluss alles klar.

FC Arsenal - Benfica Lissabon - 3:2 (Hinspiel: 1:1)

Pierre-Emerick Aubameyang hat den FC Arsenal ins Achtelfinale der Europa League gerettet. Der ehemalige Torjäger von Borussia Dortmund erzielte In Piräus, wo das Spiel aufgrund der Corona-Beschränkungen in England stattfand, den Siegtreffer zum 3:2 (1:1) in der 87. Minute. Nach dem 1:1 im Hinspiel hat der amtierende FA-Cup-Sieger damit das zweite Sechzehntelfinal-Aus in Folge abgewendet. Arsenal war bereits durch Aubameyang in Führung gegangen (21.), kassierte gegen die spielerisch stärkeren Portugiesen im "Heimspiel" durch Diogo Goncalves (43.) und Rafa Silva (61.) zwei bittere Gegentore. Kieran Tierney (67.) gelang der Ausgleich - und Arsenal erkämpfte sich durch den glänzend aufgelegten Aubameyang schließlich den Sieg gegen das Team von Ex-Nationalspieler Julian Weigl, der in der Startelf stand, und dem aktuellen DFB-Profi Luca Waldschmidt (in der 90. Minute eingewechselt).