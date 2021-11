Europa League kompakt: Kovac und Monaco holen Gruppensieg und leisten Götzes PSV Eindhoven Schützenhilfe

Die AS Monaco mit Trainer Niko Kovac ist als Gruppensieger ins Achtelfinale der Europa League eingezogen. Der deutsche Nationalspieler Kevin Volland markierte am Donnerstagabend beim 2:1 (2:1)-Sieg gegen Real Sociedad San Sebastian in der 28. Minute das 1:0 für den französischen Erstligisten. Alexander Isak (35.) glich wenig später für die Spanier aus. Doch Youssouf Fofana (37.) brachte die Monegassen wieder in Front.