Europa League kompakt: Lazio Rom verliert ohne Immobile gegen Cluj - Siege für Sevilla, Basel und Eindhoven

Für Lazio Rom hätte der Auftakt in die Europa-League-Saison 2019/20 kaum schlechter beginnen können. Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi kassierte in Rumänien eine 1:2-Niederlage. Zwar gingen die Römer durch einen Treffer von Bastos in der 25. Minute in Führung, doch Daec (per Elfmeter in der 41. Minute) und Omrani (75.) drehten das Spiel zu Gunsten von CFR Cluj. Ciro Immobile kam während der 90 Minuten nicht zum Einsatz. Im anderen Spiel der Gruppe E trennten sich Stade Rennes und Celtic Glasgow 1:1-unentschieden.