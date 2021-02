Europa League kompakt: Leverkusen macht Bundesliga-Debakel perfekt - auch Götze und PSV raus

Bayer Leverkusen - Young Boys Bern 0:2 (Hinspiel: 3:4)

In Halbzeit zwei wurde Leverkusen dann kalt erwischt - und wieder patzte Ersatzkeeper Niklas Lomb, der wie schon in der Bundesliga gegen Augsburg dem Gegner das Führungstor quasi schenkte. Eine Flanke von Meschack Elia wollte der Vertreter des verletzten Lukas Hradecky im Fünfmeterraum mit beiden Händen fangen, ließ den Ball aber fallen - Siebatcheu musste den Ball nur noch einschieben. In Folge dessen versuchte Leverkusen-Trainer Peter Bosz mit mehr Offensive zu punkten und brachte mit Lucas Alario einen zweiten Stürmer. Doch die Berner Abwehr hielt den Angriffen - unter anderem eine Direktabnahme von Alario (77.) stand. Fassnacht sorgte per Konter schließlich für die Entscheidung.

Leicester City - Slavia Prag 0:2 (Hinspiel: 0:0)

Für Leicester City ist im Sechzehntelfinale der Europa League überraschend Endstation. Die "Foxes", die in der Premier League zuletzt überzeugten und als Tabellendritter eine starke Saison spielen, verloren am Donnerstag gegen den tschechischen Meister Slavia Prag mit 0:2 (0:0). Nachdem die Engländer sich bereits im Hinspiel mit einem 0:0 begnügen mussten, ist der Wettbewerb für das Team von Brendan Rodgers vorzeitig beendet. Lukas Provod brachte Prag kurz nach der Pause auf die Siegerstraße (49.), Abdallah Sima gelang mit dem 2:0 knapp zehn Minuten vor dem Ende die Vorentscheidung (79.). Der Tabellenführer der tschechischen Liga, der im vergangenen Jahr in der Gruppenphase der Champions League gescheitert war, steht damit in der Runde der letzten 16.

PSV Eindhoven - Olympiakos Piräus 2:1 (Hinspiel: 2:4)

AC Mailand - Roter Stern Belgrad 1:1 (Hinspiel: 2:2)

Der AC Mailand hat sich in die Runde der letzten 16 in der Europa League gezittert. Nach dem 2:2 im Hinspiel in der Vorwoche reichte den Italienern um den eingewechselten Superstar Zlatan Ibrahimovic im Rückspiel gegen Roter Stern Belgrad ein 1:1 (1:1). Franck Kessié hatte die Rossoneri per Strafstoß früh in Führung gebracht (9.), Ben konnte für den Außenseiter aus Serbien aber noch vor der Pause ausgleichen (24.). Belgrad warf auch in der Folge alles in die Waagschale und lieferte sich mit Milan ein Duell auf Augenhöhe. Sekou Sanogo hatte sogar die Chance, auf 2:1 zu stellen, scheiterte jedoch mit einer Großchance an Mailand-Torhüter Gianluigi Donnarumma (68.). Marko Gobeljic vergab den Nachschuss. In der 70. Minute dezimierte sich der Underdog dann selbst. Gobeljic, der bereits den Elfmeter verursacht hatte, sah nach einem Foul an Diogo Dalot die Gelb-Rote Karte. Milan brachte das Ergebnis in Überzahl über die Zeit.