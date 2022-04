Europa League kompakt: Lyon müht sich in Überzahl zu Remis - Braga bezwingt die Rangers

West Ham United - Olympique Lyon 1:1 (0:0)

West Ham United ist im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals gegen den französischen Vertreter Olympique nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen. Die Hammers taten sich von Beginn an schwer, fanden kaum Lücken und mussten zu allem Überfluss kurz vor der Pause noch eine rote Karte gegen Aaron Cresswell (45.+3) hinnehmen. Der Verteidiger hielt Lyon-Stürmer Moussa Dembelé als letzter Mann leicht am Trikot fest, der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer schickte ihn vorzeitig zum Duschen (45.+3).

Trotz Unterzahl ging West Ham zu Beginn der zweiten Halbzeit in Führung: Der ehemalige deutsche Nationalspieler Jerome Boateng, der bei Lyon in der Startelf stand, fälschte einen Schuss von Jarrod Bowen unglücklich ins eigene Tor ab (52.). Seine Mannschaft geriet im Anschluss etwas ins Schwimmen, glich in der Drangphase der Hammers durch Tanguy Ndombelé aber dennoch aus (66.). Die Hammers verteidigten im Anschluss leidenschaftlich und retteten zumindest das Remis über die Zeit.