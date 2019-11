Europa League kompakt: Manchester United, Espanyol Barcelona und Braga schon durch

Die späten Spiele in der Europa League hielten einige Kracher parat - auch wenn die Paarungen nicht unbedingt von Attraktivität strotzten. Grund zum Jubeln hatten dabei drei Mannschaften: Manchester United, Espanyol Barcelona und Sporting Braga können schon nach vier Spielen in der Gruppenphase für das Sechszehntelfinale planen.

Braga und Espanyol schon weiter

Ein echtes Schützenfest erlebten die Fans in Barcelona. Dort fertigte Espanyol Ludogorez Rasgrad mit 6:0 ab. Melendo brachte die Spanier schon nach vier Minuten in Führung. Die anderen Tore schossen Marmol, Vargas, Campuzano, Pedrosa und Ferreyra. Zudem flogen gleich zwei Spieler der Gäste in der ersten Halbzeit vom Platz. Espanyol liegt nun ebenfalls uneinholbar mit zehn Punkten vorn in der Gruppe H.