Europa League kompakt: Gladbach-Bezwinger Wolfsberg bremst Rom - Manchester United nur Remis

Nach dem furiosen 4:0-Auftaktsieg in Mönchengladbach sorgt der Wolfsberger AC in der Europa League weiter für Aufsehen. Der österreichische Erstligist erkämpfte im zweiten Gruppenspiel am Donnerstag ein 1:1 (0:1) gegen AS Rom. Leonardo Spinazzola brachte die Italiener zwar mit einem etwas glücklichen Kopfballtreffer in der 27. Minute in Führung, doch Michael Liendl rettete mit einem herrlichen Fernschusstor (51.) das Remis. Wolfsberg und Rom führen damit punkt- und torgleich die Gruppe J an. Dahinter folgen Basaksehir Istanbul und Gladbach, die nach dem 1:1-Unentschieden je einen Zähler auf dem Konto haben.