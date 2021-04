Europa League kompakt: ManUnited zerlegt die Roma – Arsenal verliert bei Villarreal

Manchester United – AS Rom 6:2 (1:2)

Die "Red Devils" auf Kurs Finale! Manchester United hat im Halbfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstagabend deutlich mit 6:2 (1:2) gegen die AS Rom gewonnen und kann das Rückspiel in einer Woche nun gemächlich angehen. Der Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer reichte dabei eine gute zweite Halbzeit, in der United die Pausenführung der Gäste drehte. Bruno Fernandes (9.,71.) und vor allem Edinson Cavani (48., 64.) glänzten mit Doppelpacks, Paul Pogba (75.) und Mason Greenwood schraubten den Schlussstand in die Höhe. Für die Roma hatten zwischenzeitlich Lorenzo Pellegrini (15.) und Edin Dzeko (33.) getroffen.

Anzeige

Die Partie im Old Trafford begann stürmisch: Die Roma musste schon nach fünf Minuten wechseln, Gonzalo Vilar kam für den verletzten Spielmacher Jordan Veretout auf den Platz. Kurz darauf legte United den Traumstart hin und ging durch Bruno Fernandes in Führung (9.). Der Portugiese vollendete eine schöne Kombination über Paul Pogba und Edinson Cavani mit einem feinen Heber über Roma-Keeper Pau Lopez. Doch wenig später brachte sich die Solskjaer-Elf selbst um die Führung – und die Gäste erzielten das so wichtige Auswärtstor: Pogba bekam den Ball im Strafraum an die Hand, den fälligen Elfmeter verwandelte Pellegrini zum 1:1 (15.). United kam nun eigentlich besser in die Partie. Aber die Römer zeigten sich eiskalt: Bei einem Konter steckte Mkhitaryan in den Strafraum auf Pellegrini durch. Der legte quer auf Dzeko, der nur noch einschieben musste und United schockte (33.).

Die Gastgeber hatten sich eine große Aufgabe mit in die Kabine genommen – und begannen den zweiten Durchgang entsprechend: Es dauerte keine drei Minuten, bis die "Red Devils" nach Wiederanpfiff ausglichen. Einen Konter vollendete Cavani per Direktabnahme nach Steckpass von Bruno Fernandes mit einem strammen Schuss in den rechten Winkel (48.). Und der Uruguayer stellte seinen Wert noch weiter unter Beweis: Mit einem Abstauber nach einem Schuss von Aaron Wan-Bissaka drehte Cavani das Spiel wieder (64.). Die Roma kollabierte nun: Erst erhöhte Bruno Fernandes mit seinem zweiten Treffer per Foulelfmeter auf 4:2 (71.), dann erzielten Pogba und Greenwood gar noch das 5:2 (75.) und das 6:2 (86.). Erinnerungen an das legendäre 7:1 aus der Champions-League-Saison 2006/07 wurden wach, als ManUnited die Roma im Viertelfinal-Rückspiel im Old Trafford regelrecht vorführte. Die Roma müsste im Rückspiel im Stadio Olimpico nun mindestens vier Tore schießen, um noch ins Finale zu kommen.