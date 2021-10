Europa League kompakt: Özil und Fenerbahce verpassen Sieg trotz Valencia-Doppelpack – Lazio-Remis gegen Marseille

Fenerbahce Istanbul - Royal Antwerpen 2:2 (2:1)

Fenerbahce Istanbul hat den ersten Sieg in der laufenden Europa-League-Saison verpasst. Das Team um den ehemaligen deutschen Nationalspieler Mesut Özil kam am Donnerstagabend gegen Royal Antwerpen nur zu einem 2:2 (2:1). Die Partie hatte für die Türken denkbar unglücklich begonnen. Mbwana Samatta (2.) brachte die Gäste früh in Front. Noch in Durchgang eins sorgte Enner Valencia per Abstauber (20.) und vom Elfmeterpunkt (45.) für die erstmalige Führung. Pieter Gerkens sorgte nach dem Seitenwechsel jedoch noch für den Ausgleich (62.). Die Hausherren, bei denen Özil von Beginn an die Spielmacher-Position bekleidete, bleibt damit ohne Sieg in der Gruppe von Eintracht Frankfurt, das am Abend gegen Spitzenreiter Olympiakos Piräus auf Platz eins springen kann. Fenerbahce bleibt mit nur zwei Zählern Dritter, Antwerpen trotz des ersten Punktgewinns Schlusslicht des Tableaus.

