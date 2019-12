Europa-League-Konferenz im Liveticker: Gladbach erwartet Basaksehir, Wolfsburg trifft auf St. Etienne 

Borussia Mönchengladbach will in der Europa League mit einem Sieg gegen Istanbul Basaksehir den Einzug in die nächste Runde klar machen. Der VfL Wolfsburg hofft mit einem Erfolg gegen AS Saint-Etienne auf den Gruppensieg. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.