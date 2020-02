Europa-League-Konferenz im Liveticker mit Leverkusen gegen Porto und Wolfsburg gegen Malmö

Bayer Leverkusen muss im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League gegen den FC Porto ran. Und diesen Wettbewerb sieht man in Leverkusen als wichtig an. Der Titel, so sagte Trainer Peter Bosz zumindest vorsichtig, sei "möglich". Sportlich ist das Duell mit Porto, das in der Vorsaison in der Champions League erst im Viertelfinale am späteren Sieger FC Liverpool scheiterte, allemal reizvoll. "Champions-League-Niveau" sieht Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes bei dem Duell. "Ein absoluter Top-Gegner" sei das, versicherte auch Sportchef Rudi Völler bei Nitro und kündigte ein ähnlich attraktives Spiel wie beim 4:3 vor anderthalb Wochen gegen Borussia Dortmund an. "Es wird so werden wie gegen Dortmund", sagte der Weltmeister von 1990: "Porto ist eine Mannschaft, die nach vorne spielen wird. Sie werden nicht hinten drinstehen, es wird einen Schlagabtausch geben."

Die Europa-League-Saison des VfL Wolfsburg ist etwas für Fußball-Nostalgiker. Schon in der Vorrunde spielte der Bundesligist gegen die Franzosen von AS Saint-Etienne, die in ihrer Heimat noch immer Rekordmeister sind und in den 70er-Jahren mal in einem Europacup-Finale gegen Bayern München standen. Ähnlich verhält es sich mit dem Zwischenrunden-Gegner Malmö FF aus Schweden, der erst zum vierten Mal seit dem größten Tag seiner Vereinsgeschichte wieder in Deutschland antritt: Am 30. Mai 1979 verlor der Heimatklub von Zlatan Ibrahimovic in München das Endspiel um den Europapokal der Landesmeister gegen den englischen Vertreter Nottingham Forest (0:1). Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner hängt die Bedeutung hoch. "Es ist nicht alljährlich, hier ein K.o.-Duell in der Europa League oder der Champions League sehen zu können", sagte der Österreicher.