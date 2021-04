Europa-League-Konferenz im Liveticker mit ManUnited gegen Rom und Villarreal gegen Arsenal

Manchester United will seiner Favoritenrolle gerecht werden. Am Donnerstagabend sind die "Red Devils" im Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen die AS Rom (21 Uhr, DAZN und NITRO) gefordert. Die Gäste aus Italien kommen in schwacher Form nach Manchester: Nur fünf Punkte holte der Hauptstadtklub in den letzten sieben Spielen in der Serie A. Dennoch warnte United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer: "Wenn du dieses Turnier gewinnen willst, musst du gute Teams schlagen." Anzeige

Im Parallelspiel will der FC Arsenal indes die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison wahren. Als Europa-League-Sieger könnte die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta zudem in die Champions League einziehen – in der Premier League droht man sogar die Qualifikation für die Europa League zu verpassen. Am Donnerstagabend sind die Gunners dafür zunächst auswärts beim FC Villarreal gefordert (21 Uhr, DAZN). Beim "Gelben U-Boot" treffen die Londoner auf einen alten Bekannten: Villarreal-Trainer Unai Emery war der Vorgänger von Arteta bei Arsenal.