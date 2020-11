Europa League: So stehen die Chancen von Hoffenheim und Leverkusen auf die K.o.-Phase

Nur wenig Luft zum Durchatmen: Für Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim steht die nächste englische Woche an. Am Donnerstag geht es für die beiden deutschen Vertreter in der Europa League um den Einzug in die Zwischenrunde. Vor dem vierten Spieltag konnten sich beide Mannschaften dafür bereits in gute Ausgangspositionen bringen, stehen jeweils auf Platz eins in ihren Gruppen. Sowohl Leverkusen als auch Hoffenheim haben die Chance, bereits alles klar zu machen, um ihr Zwischenziel auf dem Weg ins Finale in Danzig (26. Mai 2021) erreichen. Was dafür passieren muss, hat der SPORT BUZZER zusammengestellt.

Bayer Leverkusen - Hapoel Beer Sheva (Gruppe C)

Nach dem mühsamen 2:1 bei Aufsteiger Arminia Bielefeld in der Bundesliga, bei dem Bayer-Torwart Lukas Hradecky ein kurioses Eigentor unterlief, geht es am Donnerstag (21 Uhr, DAZN und RTL Nitro) zu Hause gegen Hapoel Beer Sheva. Im Hinspiel beim israelischen Pokalsieger setzte sich die Werkself mit 4:2 durch, unterstrich ihre Ambitionen auf das Weiterkommen in Gruppe C. Mit sechs Punkten führen die Leverkusener die Tabelle an, gefolgt von Slavia Prag (sechs Punkte), Gegner Hapoel (drei Punkte) und OSG Nizza (drei Punkte).

Mit einem Sieg könnte sich das Team von Trainer Peter Bosz in eine hervorragende Ausgangsposition bringen. Sollte zudem Prag in Nizza gewinnen, könnte Leverkusen so gut wie sicher mit der nächsten Runde planen. Grund: In der Europa League gilt der direkte Vergleich. Durch den Hinspiel-Erfolg gegen die Israelis sowie den deutlichen 6:2-Auftaktsieg gegen Nizza, müsste schon viel passieren, dass Bayer die nächste Runde verpasst - wenn die Werkself ihre eigene Hausaufgaben gemacht.