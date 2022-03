Nach dem Dämpfer wegen der schweren Verletzung von Florian Wirtz und der Derby-Niederlage gegen Köln muss Bayer Leverkusen am Donnerstag in der Europa League liefern. Gegen Atalanta Bergamo will die Werkself die Pleite aus dem Hinspiel noch drehen. Die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.