Das Weiterkommen ist gesichert, doch am Donnerstagabend will Bayer Leverkusen mit einem weiteren Erfolgserlebnis in das Achtelfinale der Europa League einziehen. Bei Ferencvaros Budapest spielt die Werkself ohne zahlreiche Stammspieler zudem um eine stattliche Siegprämie. Die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.