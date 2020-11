Europa League im Liveticker: Bayer Leverkusen gegen Hapoel Be'er Sheva vor großem Schritt in K.o.-Runde

Bayer Leverkusen hat einen guten Lauf, der Gegner steckt in der Krise: Es sind beste Voraussetzungen für den Bundesligisten, einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde zu machen. Verfolgt das Heimspiel der Werkself gegen Hapoel Be'er Sheva am Donnerstag im SPORTBUZZER-Liveticker.