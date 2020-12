Europa League im Liveticker: Bayer Leverkusen reicht ein Punkt in Nizza zum Weiterkommen

Schon mit einem Unentschieden bei OGC Nizza am Donnerstag (21 Uhr) könnte Bayer Leverkusen am vorletzten Gruppen-Spieltag die letzten Zweifel am Weiterkommen in der Fußball-Europa-League beseitigen. Wahrscheinlich könnte sich die Werkself nach dem 6:2-Sieg im Hinspiel gegen die aktuell sechs Punkte zurückliegenden Franzosen sogar eine Niederlage mit drei Toren Unterschied leisten.

