Europa League im Liveticker: Bayer Leverkusen trifft auf OGC Nizza

Ganze 73 Tage nach dem bitteren Viertelfinal-Aus bei der Endrunde in Nordrhein-Westfalen beginnt für Bayer Leverkusen die neue Saison in der Europa League. Gleich zum Auftakt erwartet den Bundesligisten am Donnerstag (18.55 Uhr) mit OGC Nizza ein durchaus starker Gegner.