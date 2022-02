Schon vor dem Start in die Mission Fußball-Märchen gab es den ersten Dämpfer. Ohne Erling Haaland traten die Dortmunder Profis die Reise Richtung Schottland an. Anders als erhofft muss der BVB auch im Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League am Donnerstag (21 Uhr, RTL) bei den Glasgow Rangers auf den Torgaranten verzichten. Das wiegt ähnlich schwer wie die 2:4-Hypothek aus dem ersten Duell. Dennoch klang Teamkapitän Marco Reus ungewohnt forsch: "Wir haben Großes vor. Mich stimmt einiges positiv, dass wir ein anderen Gesicht zeigen werden."

Dem Bundesliga-Zweiten steht ein ultimativer Charaktertest bevor. Im mit 50.000 Zuschauern gefüllten und für seine hitzige Stimmung bekannten Ibrox-Stadion sind bedingungslose Einsatzbereitschaft und mentale Stabilität gefragt. Beides gehört nicht gerade zu den größten Stärken der als launischen Diva bekannten Borussia. Laut Reus will die Mannschaft beweisen, dass der Vorwurf fehlender Mentalität unbegründet ist. "Wir wissen, was auf dem Spiel steht und was wir leisten müssen. Wir sind hochmotiviert und voller Konzentration, um eine Runde weiter zu kommen." Mitstreiter Julian Brandt drückte es in westfälisch unverblümter Manier aus: "Wir müssen versuchen, die Scheisse auszulöffeln."