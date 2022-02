Borussia Dortmund startet mit großen Ambitionen in die Europa League. Nach dem frühen Aus in der Champions League will der Tabellenzweite der Bundesliga schon im Zwischenrunden-Hinspiel am Donnerstag (18.45 Uhr, RTL+) gegen die Glasgow Rangers beweisen, dass er noch immer über eine international schlagkräftige Mannschaft verfügt. "Wir wollen in die nächste Runde", sagte Trainer Marco Rose voller Hoffnung auf einen langen Verbleib im Wettbewerb – am liebsten bis zum Finale Mitte Mai in Sevilla. Anzeige

Für den BVB verlief die sechste Champions-League-Teilnahme in Serie ernüchternd. Der dritte Platz in einer vermeintlich leichten Gruppe hinter Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon besiegelte den Abstieg in den kleineren europäischen Wettbewerb. Die Rangers verpassten in der Europa League als Zweiter hinter Lyon den direkten Einzug in das Achtelfinale. Die bisherige Bilanz mit den Rangers verheißt für den BVB wenig Gutes. Im direkten Duell haben die Schotten die Nase vorn. Sie gewannen drei der acht Spiele. Dagegen triumphierte der Revierklub nur einmal – dies allerdings im letzten Aufeinandertreffen 1999/2000 in der dritten Runde des UEFA-Pokals.