Eintracht Frankfurt geht mit großer Zuversicht in das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League bei Betis Sevilla. In der Partie am Mittwoch (18.45 Uhr, RTL+) will der hessische Bundesligist seine Erfolgsserie von sechs ungeschlagenen Spielen in diesem Wettbewerb ausbauen und damit die Weichen für den angestrebten Einzug ins Viertelfinale stellen. "Bei allem Respekt, den wir haben, zählt für uns nur das Weiterkommen. Dafür wollen wir die Basis legen", verkündete Eintracht-Trainer Oliver Glasner das Ziel.

