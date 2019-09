Europa League im Liveticker: Eintracht Frankfurt trifft auf den FC Arsenal

Die gewaltige Kulisse im eigenen Stadion soll für Eintracht Frankfurt auch in dieser Europa-League-Saison ein entscheidender Faktor werden. Vor dem Gruppenphasen-Auftakt gegen den FC Arsenal an diesem Donnerstag (18.55 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) zeigte sich Trainer Adi Hütter auch deshalb selbstbewusst und optimistisch. "Jeder weiß, wie gut das tut, mit einem Sieg zu starten. Der Auftaktsieg war ein Türöffner", sagte der Österreicher am Mittwoch in Frankfurt - und erinnerte damit auch an das späte 2:1 bei Olympique Marseille im Vorjahr.

Wie Marseille 2018 hat auch der FC Arsenal erst wenige Monate zuvor das Europa-League-Endspiel erreicht und den Titel gegen den Stadtrivalen Chelsea damit nur knapp verpasst. "Es gibt nichts Schöneres, als gegen den Favoriten Arsenal zu starten", sagte Hütter voller Vorfreude. 48.000 Fans, die wie schon in der Qualifikation gegen Vaduz, Tallinn und Straßburg da sein werden, dürften das ähnlich sehen und hoffen auf einen erfolgreichen Start in das neue Europapokal-Abenteuer.