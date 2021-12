Vor dem Abflug zum kleinen Endspiel nach Istanbul konnte Oliver Glasner zumindest kurz träumen. Mit Blick auf das Europa-League-Jahr 2022 sagte der Cheftrainer von Eintracht Frankfurt: "Ganz klar ist: In K.o.-Duellen gibt es immer nur ein Ziel und das ist das Weiterkommen. Am besten endet es mit dem Pokal in der Hand." Vereine wie Porto, Lyon, Neapel oder St. Petersburg könnten dann warten, doch zunächst zählt für die Hessen nur das Endspiel um Gruppenplatz eins am Donnerstagabend (18.45 Uhr, RTL+) bei Fenerbahce Istanbul.

