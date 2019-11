Europa League im Liveticker: Eintracht Frankfurt bei Standard Lüttich gefordert

Am Samstag der Coup gegen die Bayern, an diesem Donnerstag (18.55 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) Gast bei Standard Lüttich und am Sonntag schon beim Verfolgerduell in Freiburg: Für Eintracht Frankfurt folgt derzeit Highlight auf Highlight - und die Spieler sind hellauf begeistert. "Das sind die schönsten Wochen. Das ist einfach sehr schön und geil. Wir können es nicht besser haben", sagte Gelson Fernandes, der zuletzt als Abräumer beim 5:1 gegen den Meister aus München glänzte, vor dem Europa-League-Gastspiel in Belgien. Und: Mit einem Sieg in Lüttich wäre das Weiterkommen und die Fortsetzung der Europa-Party im Jahr 2020 für die Hessen vorzeitig gewiss.