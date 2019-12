Europa League im Liveticker: Eintracht Frankfurt trifft auf Vitoria Guimaraes 

Nach einer Berg-und-Tal-Fahrt durch die Fußball-Saison fordert Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter eine Kehrtwende. "Es muss was passieren", mahnte der Österreicher vor dem letzten Gruppenspiel der Europa League am Donnerstag (18.55 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen Vitoria Guimaraes eindringlich. "Ziel ist zu gewinnen und in die K.o.-Runde zu kommen. Wir können wieder etwas ganz Großes erreichen für den Klub", sagte er. "So ein Erfolgserlebnis kann für die letzten Spiele in diesem Jahr eine Initialzündung sein." Mit einem Erfolg würden die Hessen sicher im Europacup überwintern.