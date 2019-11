Europa League im Liveticker: Gladbach gastiert in Wolfsberg, Oleksandrija empfängt Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg im ukrainischen Lwiw gegen den PFK Olexandrija und Borussia Mönchengladbach beim Wolfsberger AC können vorzeitig den Einzug in die Runde der letzten 32 Teams in der Europa League packen. Verfolgt die beiden Partien am Donnerstagabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.