Europa League im Liveticker: Hoffenheim will Gruppensieg in Belgrad perfekt machen

Die TSG Hoffenheim will in der Europa League den vorzeitigen Gruppensieg perfekt machen. Dafür genügt dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag (18.55 Uhr) ein Remis bei Roter Stern Belgrad. Hoffenheim hat bislang alle vier Partien siegreich gestaltet und ein Torverhältnis von 13:1. Auch das Hinspiel gegen den Traditionsclub aus Serbien wurde souverän mit 2:0 gewonnen. Während Hoffenheims Bilanz international makellos ist, warten die Kraichgauer in der Bundesliga schon seit sieben Partien auf einen Sieg.

"In erster Linie geht es Volldampf Richtung Gruppensieg. Das steht auf jeden Fall auf der Agenda", sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Gegen den KAA Gent findet am kommenden Donnerstag das letzte der sechs Gruppenspiele statt. Wird Hoffenheim diese Woche schon sicher Erster, könnte Coach Hoeneß in der Abschlusspartie so belastete Spieler schonen.