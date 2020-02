Europa League im Liveticker mit Bayer Leverkusen in Porto und dem VfL Wolfsburg in Malmö

Große Zuversicht herrscht in der Europa League bei Bayer Leverkusen, obwohl die Werkself das Hinspiel gegen den FC Porto nur mit 2:1 gewann. "Wir wollen in diesem Wettbewerb ganz weit kommen. Dafür wollen wir jetzt in Porto den ersten Schritt machen", sagte Sportchef Rudi Völler vor dem Spiel am Donnerstag in der Hafenstadt im Norden Portugals (18.55 Uhr). Nicht mit an Bord war neben Kevin Volland (Syndesmoseriss) auch der erkrankte Charles Aranguiz. Dennoch versprühte Völler Optimismus: "Wir fahren grundsätzlich mit einem guten Gefühl nach Porto. Unsere Antennen sind nach dem 2:1 im Hinspiel ausgefahren - das ist ein gefährliches Ergebnis. Ich erwarte einen offenen Schlagabtausch."

Auch für den VfL Wolfsburg soll die Europa-Reise bei Malmö FF nicht vorzeitig enden. Die Niedersachsen wollen beim Heimatklub von Schwedens Fußball-Ikone Zlatan Ibrahimović ihren 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen. "Wir haben in der letzten Saison hart dafür gearbeitet, um jetzt dort mitspielen zu können", sagte Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt und fügte hinzu: "Wir haben eine gute Ausgangsposition."