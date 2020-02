Europa League im Liveticker: RB Salzburg trifft auf Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat gute Chancen, im zweiten K.o.-Rundenspiel der Europa League bei Red Bull Salzburg den Sprung ins Achtelfinale zu schaffen. Im Hinspiel gewannen die Hessen mit 4:1. Der Termin der Austragung ist Freitag um 18 Uhr - und nicht wie zunächst geplant 21 Uhr am Donnerstag. Wegen Orkanböen wurde die Partie der SGE um 21 Stunden nach hinten geschoben.

Eintracht-Trainer Adi Hütter schickt nach der Rotation in der Partie gegen Berlin auf fünf Positionen wieder das A-Aufgebot an den Start. Nach der Gelbsperre im Hinspiel ist unter anderem Verteidiger Martin Hinteregger, der einst bei Red Bull Salzburg spielte, wieder im Team. Die Frankfurter stehen zum dritten Mal in der Europa League in der Runde der letzten 32 Klubs. 2013/14 war in der ersten K.o.-Runde Endstation. In der vergangenen Saison kamen die Hessen bis ins Halbfinale.