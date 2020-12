Europa League im Liveticker: Die TSG Hoffenheim trifft ohne Druck auf KAA Gent

Die TSG Hoffenheim kann gelöst in das letzte Vorrundenspiel der Europa League gehen. Der Bundesligist aus dem Kraichgau steht vor der Partie gegen KAA Gent am Donnerstag (21 Uhr/DAZN und Nitro) in Sinsheim bereits als Gruppensieger fest. "Wir nehmen das Spiel sehr ernst und wollen die Gruppenphase mit einem Sieg beschließen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Das Hinspiel in Belgien gewann Hoffenheim mit 4:1.

