Europa League im Liveticker: Die TSG Hoffenheim hofft bei KAA Gent auf ersten Auswärtssieg

Im von der Coronakrise heftig gebeutelten Belgien geht die TSG 1899 Hoffenheim die nächste Herausforderung auf internationalem Parkett an. Bei KAA Gent strebt der Bundesligist an diesem Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) ohne Zuschauer den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel an. Auswärts haben die Kraichgauer im Europacup noch nie gewonnen. Angesichts der Umstände in der Pandemie will Trainer Sebastian Hoeneß "nicht groß lamentieren. Wir haben den Anspruch, so erfolgreich wie möglich zu sein."