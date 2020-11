Europa League im Liveticker: Die TSG Hoffenheim peilt gegen Slovan Liberec den nächsten Sieg an

Dritter Sieg im dritten Spiel? Die TSG Hoffenheim trifft in der Europa League auf Slovan Liberec und will den nächsten Dreier einfahren. Trotz personeller Probleme geht das Team von Sebastian Hoeneß als Favorit in das Heimspiel. Verfolgt die Partie am Donnerstagabend im SPORTBUZZER-Liveticker.