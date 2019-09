Europa League im Liveticker: Wolfsburg trifft auf Olexandrija, Gladbach empfängt Wolfsberg

Der VfL Wolfsburg meldet sich am Donnerstagabend nach drei turbulenten Jahren mit zwei Fast-Abstiegen zurück im internationalen Geschäft. Zum Auftakt der neuen Europa-League-Saison geht es um 21 Uhr gegen den ukrainischen Klub PFK Oleksandrija. " Wenn du in der Ukraine Dritter hinter Schachtjor Donezk und Dynamo Kiew wirst, dann sagt das viel über das Leistungsvermögen aus. Ich war von der Bereitschaft dieser Mannschaft, gemeinsam zu verteidigen und anzugreifen, beeindruckt", meinte Wolfsburg-Coach Oliver Glasner.

Borussia Mönchengladbach ist gegen Wolfsberg klarer Favorit und will gewinnen (So könnt ihr das Spiel live sehen!). Doch die Österreicher sind unbequem und gut in Form. Die vergangenen vier Liga-Spiele gewannen sie alle. "Wir wollen in diesem Wettbewerb überwintern. Da ist ein guter Start natürlich wichtig", sagte Gladbach-Coach Marco Rose, der keine Spieler zum internationalen Auftakt schont.