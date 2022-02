Europa-League-Lostöpfe: Diese Gegner warten auf Leipzig, Leverkusen und Frankfurt

Ohne Borussia Dortmund aber mit RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt geht am Freitagmittag (12 Uhr/Sky Sport News HD) die Achtelfinal-Auslosung der Europa League über die Bühne. Neben den acht Gruppensiegern der Vorrunde befinden sich acht weitere Mannschaften in den Lostöpfen, die sich über die Playoffs am Donnerstagabend für die Runde der letzten 16 Mannschaften qualifizierten. Über diesen Umweg lösten beispielsweise die Leipziger das Achtelfinal-Ticket. Der BVB scheiterte derweil an den Glasgow Rangers. Frankfurt und Leverkusen hatten ihre Gruppen gewonnen.

