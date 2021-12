Europa-League-Lostöpfe: Diese Gegner warten auf den BVB und RB Leipzig

Wo Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen schon sind, da wollen Borussia Dortmund und RB Leipzig noch hin: Das Achtelfinale der Europa League. Am Montag (ab etwa 13 Uhr) findet in der UEFA-Zentrale in Nyon die Auslosung der Playoffs statt. Die Eintracht und Bayer sind als jeweilige Gruppensieger direkt in die K.o.-Runde eingezogen. Der BVB und RB müssen sich als Absteiger aus der Champions League erst über die Play-offs qualifizieren. Anzeige

Und das wird nach dem Aus in der Königsklasse auch das Ziel der beiden Klubs sein. "Der BVB und RB müssen nun Wiedergutmachung betreiben und die Europa League mit großer Ernsthaftigkeit und Konsequenz antreten", meint SPORTBUZZER-Kolumnist Michael Rummenigge. "Vieles wird davon abhängen, welche Gegner die beiden Teams bei der Auslosung der Playoffs am Montag aus der Trommel fischen." Da kommt zum Beispiel Serie-A-Klub Neapel oder die Glasgow Rangers in Frage. "Der Titel sollte für Dortmund und Leipzig allerdings in jedem Fall das Ziel sein", erklärt Rummenigge. Auf wen der BVB und RB noch treffen könnten, zeigt der SPORTBUZZER anhand der Lostöpfe.

Topf 1: Glasgow Rangers

Real Sociedad San Sebastian

SSC Neapel

Olympiakos Piräus

Lazio Rom

Sporting Braga

Betis Sevilla

Dinamo Zagreb

Topf 2: Borussia Dortmund

RB Leipzig

FC Barcelona

FC Sevilla

FC Porto

Sherif Tiraspol

Zenit St. Petersburg

Atalanta Bergamo



Wann finden die Playoffs der Europa League statt?

Die Hinspiele der K.o.-Phasen-Playoffs in der Europa League werden am 17. Februar 2022 ausgetragen. Die Rückspiele sind für eine Woche später, also den 24. Februar 2022, angesetzt. Die Auslosung für das Achtelfinale findet am Freitag, den 25. Februar, in Nyon statt.

Übertragung: Wo laufen die Playoff-Spiele der Europa League im TV?