Europa-League-Lostöpfe: Diese Gegner warten auf Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen

Attraktive Herausforderungen oder Pflichtaufgaben mit Stolpergefahr? Nach der Champions-League-Auslosung am Donnerstagabend warten nun Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen auf ihre Gegner auf internationalem Terrain. Ab 12 Uhr findet in Istanbul die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase statt. Die Hessen befinden sich dabei in Lostopf 2, das Los mit dem Namen der Werkself befindet sich in Topf 1.

Leverkusen umgeht damit zwar Duelle mit prominenten Gegnern wie Olympique Lyon oder den SSC Neapel, mit Leicester City, Olympique Marseille, Galatasaray Istanbul oder Götze-Klub PSV Eindhoven könnte die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane dennoch einige durchaus herausfordernde Aufgaben zugelost bekommen. Für die Eintracht könnte es indes zum Wiedertreffen mit Ex-Trainer Niko Kovac kommen, der mit der AS Monaco in den Champions-League-Playoffs scheiterte und nun in der Europa League ran muss. Auch Lazio Rom, West Ham United oder der FC Midtjylland sind potenzielle Gruppengegner. Ein Bundesliga-Duell zwischen der Eintracht und Bayer ist in der Vorrunde nicht möglich, da Mannschaften aus den gleichen Nationalverbänden einander nicht zugelost werden können.

Die Gruppenphase startet am 16. September und wird am 9. Dezember abgeschlossen. Nur die Gruppensieger ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Gruppenzweiten müssen auf dem Weg dorthin noch eine Zwischenstation einlegen: Für sie geht es in den Playoffs der K.o.-Runde (17. und 24. Februar) gegen die Gruppendritten aus der Champions League um ein Ticket in der Runde der letzten 16 Mannschaften. Auch für die Gruppendritten ist die Europa-Reise seit dieser Saison nicht beendet. Für sie geht es in der neu eingeführten Conference League weiter. Das Endspiel der Europa League findet am 18. Mai 2022 in Sevilla statt.